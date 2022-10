“Kvaratskhelia in Ligue 1”: Napoli, la rivelazione che sorprende i tifosi

Tifosi del Napoli sorpresi per il possibile passaggio di Khvicha Kvaratskhelia in Ligue 1, la rivelazione di Sagnol

Il Napoli si sta godendo Khvicha Kvaratskhelia e lo stesso direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha ricevuto tantissimi complimenti per l’acquisto del georgiano dalla Dinamo Batumi. Una grande intuizione, concretizzata dopo che il giocatore ha lasciato il Rubin Kazan ed è ritornato in patria. E’ costato in totale circa 10 milioni di euro e adesso il suo valore è schizzato alle stelle. Ma Kvaratskhelia poteva andare in Francia.

A rivelarlo è stato Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, ed ex campione della Nazionale francese. Il ct si sta godendo le prestazioni di Kvaratskhelia, che ha vinto il titolo di capocannoniere della Lega C di Nations League, portando la sua squadra nella Lega B.

Napoli, Sagnol: “Ho proposto Kvaratskhelia in Ligue 1”

Willy Sagnol ha rivelato che è stato lui a proporre Kvaratskhelia nel campionato francese: “Hanno guardato l’origine georgiana con disprezzo. Avevano anche suggerito di scegliere un soprannome sudamericano, addirittura uno mi ha risposto ‘il presidente mi licenzia se glielo propongo'”. Una retroscena che ha del clamoroso, che dimostra l’incompetenza e il pregiudizio di alcuni dirigenti del mondo del calcio.

Kvaratskhelia si sta affermando come uno dei campioni della Serie A, a suon di gol e assist. Forse qualcuno in Francia si starà mangiando le mani per non aver creduto nelle parole di Sagnol. In ogni caso, domani il Napoli se lo godrà nella sfida di Champions League con l’Ajax, dopo che nella partita dell’andata ha trovato il suo primo gol in coppa.