Napoli-Ajax, la rivelazione è una vera beffa: tifosi senza parole

Giornata di vigilia per Napoli ed Ajax, attenzione alla rivelazione beffa: i tifosi azzurri restano davvero senza parole

Il 6-1 dell’andata è stato un risultato tanto netto quanto travolgente. Soprattutto un risultato pesante ed umiliante per una nobile europea come l’Ajax. Lo sa bene il Napoli, che domani al Maradona si attenderà una reazione violenta e di orgoglio da parte dei lancieri, determinati a riscattare lo storico (in negativo) score della Cruijff Arena.

“Abbiamo pensato moltissimo dopo il 6-1. Di certo dovremo migliorare il nostro lavoro nelle due fasi. Dobbiamo cambiare e trovare una stabilità maggiore”: così Schreuder ha presentato la gara del suo Ajax in conferenza stampa. “Il Napoli è tra le squadre più forti della Serie A, lo raccontano i numeri e quello che sta facendo sia in campionato che in Europa”, ha continuato l’allenatore della formazione olandese.

Napoli-Ajax, la rivelazione di Bergwijn è una beffa: tifosi senza parole

Al fianco di Schreuder in conferenza stampa, presente anche l’esterno Bergwijn. Al netto delle solite dichiarazioni da vigilia, l’attaccante dell’Ajax ha svelato un improvviso retroscena sull’episodio che tanto aveva fatto discutere all’andata. Quale? Il rifiuto a scambiare le maglie con quelle del Napoli, come svelato e documentato da ‘CalcioNapoli24’ in occasione della gara di Amsterdam.

“È stato un semplice fraintendimento, nessun rifiuto. Semplicemente in quel momento non avevamo magliette da poter scambiare”: una rivelazione quasi beffa, che ha lasciato senza parole i tifosi del Napoli. Le parole di Bergwijn non sembrano convincere molto i supporters azzurri, rimasti ancora perplessi dall’inatteso gesto vissuto negli spogliatoi della Cruijff Arena.