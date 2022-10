“Diecimila euro al giorno”: Napoli, l’annuncio fa gongolare De Laurentiis

Oltre ai risultati del suo Napoli, per Aurelio De Laurentiis è arrivato in queste ore un annuncio molto importante.

Dopo le tantissime critiche subite l’estate scorsa, Aurelio De Laurentiis si sta godendo il bellissimo periodo del suo Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è prima sia in campionato che in Champions League.

Il Napoli in Serie A ha due punti di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini seconda, mentre nella massima competizione europea può già domani raggiungere gli ottavi di finale. Di fatto, al team campano basta anche un pareggio contro l’Ajax per essere certi aritmeticamente del passaggio del turno.

Questo super inizio di stagione da parte del Napoli è figlio del grandissimo calciomercato effettuato l’estate scorsa da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. La società partenopea, nonostante i tantissimi addii, ha saputo rafforzare il gruppo di Spalletti, riuscendo anche a ringiovanire la rosa e ad abbassare il tetto infatti. Oltre a questi fattori super fattori, per il patron azzurro è arrivata un’altra grande notizia.

Napoli, ecco l’annuncio che fa felice De Laurentiis: “La FIFA verserà ai club diecimila euro al giorno per ogni giocatore convocato”

L’’Equipe’, infatti, ha dato degli importanti aggiornamenti su quanto verserà la FIFA ai club per ogni giocatore convocato al prossimo Mondiale in Qatar: “Ogni squadra riceverà circa 10.280 euro al giorno per ogni calciatore che sarà impegnato nella massima competizione per le nazionali. I compensi saranno elargiti sin da partire dal momento di preparazione alla Coppa del Mondo”.

Questa notizia non può che far felice Aurelio De Laurentiis, considerando che più di un suo giocatore volerà alla volta del Qatar per disputare la Coppa del Mondo. Nel Napoli, almeno per il momento, i vari Zielinski, Kim Min-Jae, Mathias Olivera, Anguissa e Lozano sono certi di andare al Mondiale, mentre sono ancora in bilico Mario Rui e Simeone.