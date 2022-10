“Non ve lo dico…”: Napoli-Ajax, Spalletti stuzzica tutti in conferenza

Il Napoli alla vigilia della sfida contro l’Ajax. Luciano Spalletti stuzzica tutti nel corso della conferenza stampa, c’è l’annuncio

Per un Rrhamani che sarà assente, c’è un Osimhen che è pronto a tornare. Può riassumersi così la vigilia di Napoli-Ajax per la piazza azzurra, e non solo. Spalletti sa bene che domani in palio ci sarà la qualificazione anticipata al prossimo turno. E anche una seria ipoteca per il primo posto nel girone di Champions League.

“Abbiamo fatto risultati importanti, sappiamo quale comportamento sia stato necessario per averli. All’andata siamo stati pronti, ora dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo per dare continuità a questo momento”: così Spalletti ha presentato la gara di domani contro l’Ajax. Il tutto prima di annunciare il ritorno di Victor Osimhen tra i convocati e le sue sensazioni in vista di un match così delicato come quello del Maradona.

“Non ve lo dico”: Spalletti stuzzica tutti prima di Napoli-Ajax, il retroscena

Tra i temi principali, però, toccati nella conferenza stampa pre Napoli-Ajax, il tecnico di Certaldo ha affrontato anche la questione formazione. Interrogato su qualche eventuale cambio nell’undici di domani, Spalletti non ha resistito nel punzecchiare e stuzzicare i giornalisti presenti: “Sarà difficile non fare almeno 2-3 cambi con tutte queste gare ravvicinate. Di certo cambierà qualcosa. Chi? Non ve lo dico…”.

E ancora, il trainer azzurro continua: “So che per voi è importante dare le formazioni corrette sui vostri giornali. Però sarebbe scorretto comunicarla prima che lo sappiano i giocatori in riunione. Non si dice, ma di certo qualcosina cambierà”. Poi Spalletti conclude: “Forse contro la Cremonese si è intravista un po’ di stanchezza, ma i miei li ho visti allenarsi benissimo anche nella giornata di oggi”.