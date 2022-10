“A novembre smette”: Napoli, la rivelazione sull’ex azzurro spiazza i tifosi

L’ex azzurro ha rivelato una notizia che non lascerà indifferenti i tifosi del Napoli: il suo addio è vicino a concretizzarsi

Il Napoli di Luciano Spalletti si è guadagnato grande considerazione in questi primi mesi della nuova stagione. Il gioco espresso e i risultati ottenuti hanno sorpreso tutti. In pochi si sarebbero aspettato un impatto così forte dei nuovi ingressi sul progetto avviato dalla formazione partenopea.

In queste ore, anche un ex azzurro, si è unito alla schiera delle personalità che hanno tributato al Napoli il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto. Nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete, in onda su ‘Radio Crc’, è intervenuto l’ex team manager azzurro Paolo De Matteis. Ha toccato diversi temi e preannunciato una notizia destinata a segnare l’umore dei tifosi più romantici.

Napoli, l’ex team manager: “Hamsik a novembre darà l’addio alla nazionale, Lobotka indispensabile. Azzurri protagonisti”

L’ex team manager Paolo De Matteis è intervenuto a ‘Si gonfia la rete’ e ha parlato del momento del Napoli ma anche di un grande ex della formazione partenopea, Marek Hamsik.

In proposito a quest’ultimo ha svelato un particolare: “Tutti vogliono bene a ‘Marechiaro’. Nel palazzo della Federcalcio slovacca c’è la sua gigantografia. Il 20 novembre darà l’addio alla nazionale in un’amichevole contro il Cile”, ha detto De Matteis.

Complice la collaborazione con la nazionale slovacca, l’ex team manager azzurro conosce molto bene pure Lobotka: “Si tratta di un calciatore indispensabile per il Napoli. Dà equilibrio al reparto, sta facendo un campionato clamoroso. Quando accelera lascia sul posto gli avversari”. Poi su altri due singoli: “Meret è il portiere più forte d’Italia tecnicamente, è un ragazzo perbene oltre ad essere un grande professionista. Si sta prendendo i meriti che ha. Anche Mario Rui ha fatto scivolare tutte le critiche addosso grazie ad una grandissima tecnica di base e una fortissima personalità”.

Infine sul Napoli: “Nessuno si aspettava questa squadra subito protagonista. Penso sia la sorpresa maggiore”, ha proseguito concentrando lo sguardo sulla formazione di Luciano Spalletti”.