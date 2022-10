Napoli, che doccia gelata dopo l’euforia: l’ufficialità è una mazzata

Brutta notizia per Spalletti alla vigilia del match contro l’Ajax di domani: il tecnico del Napoli saluta a lungo uno dei suoi titolari

Alla vigilia dell’atteso match con l’Ajax, brutta notizia per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli perde un titolare. Non solo per il confronto con i lancieri ma per un bel po’ di tempo. Sicuramente non il viatico migliore tuttavia gli azzurri hanno riposto la massima concentrazione sulla sfida.

La gara di domani pomeriggio alle 18.45 contro la formazione olandese può certificare il passaggio del turno dei partenopei con due giornate d’anticipo. Qualcosa che era difficile preventivare alla vigilia considerate le insidie rappresentate dagli avversari.

Napoli, Rrahmani out: lesione del tendine dell’adduttore lungo per il difensore, tornerà nel 2023

Mediante un comunicato stampa, il Napoli ha aggiornato i suoi tifosi e la stampa in merito alle condizioni di Amir Rrahmani. Il difensore, che si è infortunato nel corso della sfida di domenica contro la Cremonese si è sottoposto ad esami strumentali. Questi hanno certificato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Il club azzurro ha fatto inoltre sapere che il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo. I tempi di recupero ad ogni modo non si preannunciano brevi. Il difensore, infatti, dovrebbe tornare in campo soltanto nel 2023 in partite ufficiali poiché il tipo di infortunio accusato dovrebbe richiedere circa 2 mesi di stop. Per Rrahmani non ci sono dunque le condizioni per tornare in campo prima della sosta.

Per Spalletti si tratta sicuramente di una grave perdita, considerando le buone prestazioni fornite dal kosovaro ex Hellas Verona fino a questo momento. L’allenatore di Certaldo pescherà tra Ostigard e Juan Jesus per completare la linea centrale di cui ormai Kim Min-jae è un inamovibile.