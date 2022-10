“Hanno questa mania…”: Barça-Inter, bordata durissima in diretta

L’Inter è impegnata questa sera contro il Barcellona al Camp Nou: prima del fischio iniziale è però arrivata una bordata durissima in diretta.

L’Inter è questa sera ospite al Camp Nou per affrontare una gara di Champions League tutt’altro che semplice. Avversario della serata è infatti il Barcellona, desideroso di vincere. Proprio in merito a questo match è però arrivata, nel pre-partita, una bordata che ha colpito duramente uno dei due club.

I blaugrana, quindi, questa sera stanno ospitando per la fase di ritorno di Champions League i nerazzurri al Camp Nou. L’obiettivo è quello di riscattare l’uno a zero incassato a San Siro. E vincere per conquistare punti nel Gruppo C.

Già nei giorni precedenti alla gara, il Barcellona ha caricato di aspettative una partita sicuramente molto importante. Partita che sta attualmente conducendo grazie al gol segnato da Dembélé al 40′. In merito a quanto dichiarato da Xavi e dal club spagnolo in generale, però, ha parlato prima del fischio d’inizio Clarence Seedorf. La bordata è stata durissima.

Barcellona-Inter, senti Seedorf! Bordata da parte dell’ex giocatore che ha parlato di ‘mania’ per gli spagnoli

Clarence Seedorf, ai microfoni di ‘Dazn’, ha perciò riferito una bordata durissima: “Sulle polemiche arbitrali del Barcellona posso solo dire che hanno questa mania di fare pressioni sull’arbitro. Xavi farebbe bene a mostrare rispetto.”.

“Lo faceva anche in campo – ha aggiunto l’ex calciatore – fa parte della loro cultura. Prima del Var aveva i suoi effetti, ora molto di meno”. Parole molto dure, che Seedorf ha rilasciato nel pre-match senza molti peli sulla lingua. Il suo pensiero è stato perciò netto. In conclusione ha dichiarato: “L’Inter viene da una stagione positiva, quest’anno deve ritrovare la sintonia come ha fatto nella gara d’andata. Riunirsi e prendersi le responsabilità può trasformare il gruppo. L’ego va messo da parte”.