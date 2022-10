Napoli agli ottavi di Champions! Steso ancora l’Ajax, che serata al Maradona

Il Napoli ospita l’Ajax al Diego Armando Maradona per la seconda fase dei gironi di Champions League: questo il risultato finale.

Il Napoli ha ospitato l’Ajax al Diego Armando Maradona per la fase di ritorno dei gironi di Champions League. Come sempre è Kvaratskhelia e compagni show. Il georgiano firma un assist e un gol, segnato dagli undici metri. Al suo si aggiungono quelli di Lozano, Raspadori e Osimhen. Due reti invece per la squadra olandese. Questo il risultato finale.

Il Napoli parte subito velocissimo, come spesso sta accadendo in questa stagione, e il primo gol del match di ritorno contro l’Ajax lo segna al 4′.

L’Ajax, però, dal canto suo ha creato qualche problema alla squadra di Luciano Spalletti, che in alcuni momenti (se qualcosa si può sottolineare) ha forse solamente peccato di disattenzione. Il club partenopeo in ogni caso resta primo del Gruppo A della competizione. E i tifosi dagli spalti non contengono il proprio entusiasmo.

Napoli-Ajax, questo il risultato del match al Maradona e la classifica del Gruppo A: 10 gol totali segnati contro gli olandesi

È il Napoli, in casa propria, la prima squadra ad andare in vantaggio già al 4′ grazie a Lozano. A raddoppiare ci ha poi pensato Raspadori al 16′. L’Ajax ha poi accorciato le distanze al 49′ con Klaassen. Ci pensa allora Kvaratskhelia a segnare il terzo con un tiro forte e impeccabile dal dischetto. Ci prova anche Osimhen ma al 79′ un gol gli viene annullato per fuorigioco.

All’83’ arriva però il secondo penalty del match, a causa di un fallo di Juan Jesus su Brobbey. Meret è partito bene sul tiro, ci arriva quasi, ma il tiro di Bergwijn è forte. Tanto forte da diventare imparabile. È perciò dagli undici metri che il club olandese accorcia le distanze. Ma il Napoli resiste e porta a casa un’altra importantissima e pesante vittoria nella competizione europea. La firma sul 4-2 finale arriva grazie a Victor Osimhen.

Classifica Gruppo A: Napoli 12, Liverpool 6, Ajax 3, Rangers 0.