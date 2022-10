Napoli, guaio per Spalletti: tegola contro l’Ajax, costretto al cambio

Partita brillante per il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Ajax. Ma c’è anche una nota negativa per Spalletti.

Il Napoli viaggia spedito anche in questa gara di ritorno contro l’Ajax. I ragazzi di Spalletti sono avanti nel risultato, quando siamo nel pieno del secondo tempo, con Kvaratskhelia che dal dischetto ha anche firmato la rete del 3-1. Tre punti che, dovesse materializzarsi il vantaggio anche al 90′ minuto, rappresenterebbe un passo avanti importante (se non decisivo) verso gli ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli, insomma, si conferma in uno stato di forma importante, sia in campionato che in Europa. Spalletti ha messo in moto una macchina che non ha alcuna intenzione di fermarsi, ma che anzi sta dimostrando di viaggiare ad una velocità elevatissima. Ma non ci sono soltanto buone notizie dal prato del Maradona.

Napoli, Anguissa costretto al cambio: risentimento muscolare

Se è vero che nella ripresa è tornato in campo Victor Osimhen, rientrato dall’infortunio, proprio nello stesso momento Spalletti ha effettuato un altro cambio. Ad uscire dal rettangolo di gioco, infatti, è stato Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurra, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento muscolare che gli ha impedito di proseguire la partita.

Nelle prossime ore, chiaramente, capiremo ancora meglio l’entità del problema. Anguissa ha lasciato il campo con lo sguardo basso e anche leggermente zoppicante. Al suo posto è entrato Ndombele che, tra l’altro, è stato protagonista con un tiro deviato di mano che ha poi portato proprio al calcio di rigore firmato da Kvaratskhelia.