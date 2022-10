Napoli-Ajax, l’ufficialità che fa felice Spalletti: tifosi in visibilio

Il Napoli di Spalletti sarà impegnato questa sera in Champions League. Ottime notizie per gli azzurri e per il suo tecnico.

L’inizio stagione del Napoli è stato finora superiore a qualsiasi aspettativa. Il club azzurro è a punteggio pieno in Champions League e in vetta solitaria al campionato di Serie A. Alle ore 18.45 il club partenopeo ha la chance di giocarsi l’accesso agli Ottavi di finale e lo farà affrontando l’Ajax.

Il match di andata è ancora ben impresso in tutti i tifosi partenopei (e dell’Ajax) con la squadra che ha dispensato reti e spettacolo in Olanda. Gli azzurri, privi dell’attaccante di riferimento, hanno regolato i giovani olandesi e inflitto loro una vera e propria lezione di calcio.

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è il grande assente di questo inizio di stagione in casa azzurra. Il Napoli ha un attacco formidabile, ma l’ex Lille è fermo da oltre un mese a causa di un infortunio. Spalletti è riuscito comunque a farne a meno con Raspadori e Simeone che sono riusciti a sostituire al meglio il bomber azzurro.

Napoli, Osimhen torna tra i convocati

In questi minuti il club azzurro ha annunciato i giocatori che faranno parte della sfida di questa sera contro l’Ajax. La bella notizia è che Osimhen torna tra i convocati ed è completamente a disposizione del tecnico partenopeo. I colleghi di Sky Sport riportano inoltre che il giocatore partirà dalla panchina.

Non ci sarà, come previsto, il difensore kosovaro Amir Rrahmani. Il giocatore ha riportato un pesante infortunio nell’ultimo match di campionato e rientrerà direttamente nel 2023. Gli azzurri si giocano la qualificazione al Maradona e questa sera sarà presente anche il suo principale bomber.