Calciomercato Napoli, firma a breve: che colpo di De Laurentiis

Gran momento di forma del Napoli di Aurelio De Laurentiis che lavora al mercato e vuole chiudere diverse operazioni.

Tra poche ore il Napoli affronterà allo stadio Maradona l’Ajax. Gli azzurri hanno il primo match point per conquistare in anticipo la qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League. Il club partenopeo hanno una grossa chance contro una squadra che all’andata fu annientata con un clamoroso 6 a 1.

Il Napoli vive uno stato di forma eccezionale, la squadra gira a mille ed in questa stagione gli azzurri hanno vinto quasi tutte le sfide a disposizione. Una situazione quasi irreale visto che il club partenopeo, circa un paio di mesi fa, era nel mirino delle critiche per un mercato all’insegna delle cessioni.

Il tecnico Luciano Spalletti è stato abile a gestire al meglio i nuovi acquisti ed il suo lavoro finora è stato fantastico. L’ex Inter e Roma ha valorizzato giocatori come Lobotka e Rrahmani e l’ex centrale di Verona (a dire il vero già da gennaio scorso) sta avendo un rendimento di altissimo livello.

Napoli, vicino il rinnovo di Rrahmani

Il centrale azzurro si è fermato negli ultimi giorni per infortunio e tornerà direttamente nel 2023, ma il suo futuro è a tinte partenopee. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica il Napoli e l’entourage del giocatore sono molto vicini a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto.

Rrahmani ha il contratto in scadenza nel 2024, ma il club vuole blindare uno dei suoi difensori di riferimento. Il giocatore potrebbe presto firmare un rinnovo fino al 2027, con ingaggio ritoccato verso l’alto. Il giocatore potrebbe firmare il nuovo accordo durante la sosta dei Mondiali e precisamente a Novembre.