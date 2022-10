Napoli, la decisione di De Laurentiis: succederà nella sosta dei Mondiali

Succederà durante la sosta dei Mondiali, una novità assoluta per il Napoli: la decisione del presidente De Laurentiis

Il Napoli questa sera affronterà l’Ajax allo stadio Maradona, una partita che potrebbe subito dare il passaggio del turno con due partite di anticipo. Dipenderà tutto dal risultato, alla squadra di Spalletti basterà un punto per essere già agli ottavi di finale di Champions League. All’andata è finita 1-6 e gli olandesi hanno il dente avvelenato e non vogliono collezionare un’altra umiliazione.

Spalletti andrà avanti fino alla sosta dei Mondiali con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili, in Champions come in Serie A. In campionato, i partenopei sono in testa alla classifica e lavorano per restarci. Intanto, De Laurentiis ha preso una decisione su cosa farà la squadra durante la sosta di novembre e dicembre, con i Mondiali che dovrebbero portare via pochi giocatori.

Napoli, tournée in Turchia durante i Mondiali

Secondo quanto riferito dall’edizione napoletana di Repubblica, il Napoli andrà in tournée in Turchia, e precisamente ad Antalya e ci resterà per più di due settimane. Prima, però, Spalletti concederà una settimana di riposo ai giocatori che si raduneranno il 20 novembre. In programma per il club partenopeo ci sono anche delle amichevoli di alto livello.

Una decisione, quella del club di De Laurentiis, importante sotto il punto di vista della preparazione. Servirà infatti questa sorta di ritiro per prepararsi al meglio alla stagione che inizierà di nuovo a gennaio. Una sorta di campionato di Clausura proprio come accade in alcuni Paesi del Sudamerica.