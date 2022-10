Inter senza pace: la sentenza prima del Barcellona gela i tifosi

A poche ore dal match contro il Barcellona arriva per l’Inter la sentenza del tecnico che, dopo quanto visto all’andata, farà discutere.

La due giorni di Champions League si concluderà quest’oggi con le gare di Napoli e Inter. L’Italia del pallone si affida ad azzurri e nerazzurri per ribaltare le sconfitte patite ieri dal Milan e dalla Juventus. Gli azzurri ospita l’Ajax dopo il netto successo dell’andata, mentre per l’Inter trasferta al Camp Nou dopo la vittoria tra mille polemiche di San Siro.

Polemiche che hanno accompagnato queste settimana. Dalle parti di Barcellona infatti il rigore non concesso ai catalani per presunto fallo di mano di Dumfries nel finale ha tenuto banco in tutti questi giorni. Polemiche che sono aumentate dopo quanto accaduto ieri su diversi campi. In primis sempre a Milano per alcune decisione che, a detta del tecnico del Milan Stefano Pioli, avrebbero penalizzato i rossoneri.

Ma anche nel per certi versi inaspettato pareggio tra Manchester City e Copenaghen dove i Citizens si sono anche visti annullare una rete a Rodri per fallo di mano di Mahrez. La rete, in un primo momento, era stata convalidata. Successivamente l’arbitro dopo un consulto al VAR, tra mille polemiche, ha dichiarato la rete non valida.

Inter, anche Guardiola nel club degli scontenti: “Sinceramente non capisco…”

Sulla questione è intervenuto anche il tecnico del Manchester City Pep Guardiola il quale, in maniera molto schietta e sincera, ha riposto spiazzando i giornalisti presenti. “Sinceramente no!” ha detto il tecnico dei Citizens in conferenza stampa riferendosi al fatto se avesse capito o meno con quale criterio sono assegnati i falli di mano.

“Avete visto quello che è successo in Inter-Barcellona la settimana scorsa?” ha chiesto in maniera retorica Guardiola. “Avete visto cosa è accaduto nel match tra Arsenal e Liverpool? Ecco. Quindi la risposta è no. Non lo capisco.” Così il tecnico spagnolo ha chiuso la questione, cercando comunque, tra le righe, di far capire che a questi livelli ci vorrebbe uniformità di giudizio.