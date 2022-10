De Laurentiis si compiace: la FIFA pagherà il Napoli

Aurelio De Laurentiis può cautelarsi con i soldi che riceverà dalla FIFA nei prossimi mesi e che finiranno nelle casse del Napoli

Il Napoli sta affrontando questa prima parte di stagione molto bene e tra circa un mese dovrà fermarsi vista la sosta per i Mondiali di Qatar 2022. Un fatto più che insolito che rende imprevedibile l’esito della Champions League e soprattutto del campionato, dove i partenopei sono in vetta. Luciano Spalletti, però, dovrà dire addio ad alcuni giocatori che dovranno partire per il Mondiale.

Si tratta di Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. A questi, potrebbe aggiungersi Mario Rui, tornato nel giro della Nazionale portoghese. Sono pochi, dunque, i giocatori a cui Spalletti dovrà fare a meno vista la mancata qualificazione dell’Italia. Ma in ogni caso, il Napoli riceverà un indennizzo da parte della FIFA, come tutti i club che daranno giocatori alle Nazionali per la competizione.

Napoli, la FIFA pagherà per ogni giocatore convocato in Qatar

Secondo quanto riferito da L’Equipe, in totale sono 215 i milioni di euro messi a disposizione dalla FIFA che finiranno nelle casse dei club che hanno almeno un giocatore impegnato ai Mondiali. E’ lo stesso importo che è stato versato in occasione del Mondiale di Russia nel 2018. Ogni club riceverà 10.280 euro al giorni per ogni giocatore che è stato convocato, partendo già dalla fase della preparazione.

I compensi sono previsti per tutti i club per il quale ogni calciatore abbia giocato nei due anni precedenti al Mondiale. Una soluzione che permetterà a tutte le società di calcio, compreso il Napoli di De Laurentiis, a cautelarsi anche dal punto di vista economico visto che è sempre il club che deve pagare l’ingaggio di un giocatore. Anche quando va via per due mesi nel bel mezzo di una stagione.