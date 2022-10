Esonero Allegri: nella lista della Juventus c’è Prandelli

La Juventus non ha ancora aperto il casting ma in caso di esonero di Allegri emergono già alcuni possibili profili per la successione

I progetti della Juventus potrebbero essere sconvolti dal presente. Andrea Agnelli, al termine della partita con il Maccabi Haifa, ha utilizzato un termine forte per descrivere il quadro: “Vergogna”, è la parola utilizzata e ripresa da tutti i media. I bianconeri sono ad un passo dall’eliminazione dalla Champions League. E anche la corsa per lo scudetto sembra abbastanza compromessa dopo i primi mesi di campionato.

Il Napoli è infatti distante già dieci lunghezze. Il presidente bianconero ha confermato Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano dovrebbe restare al suo posto almeno fino al termine della stagione. Una posizione che comunque potrebbe essere sconvolta se la flessione della Juventus sarà verticale. A questo proposito, ‘TuttoSport’ ha fatto una lista di nomi che potrebbero entrare in orbita bianconera.

Juventus, c’è già la lista per il dopo Allegri: tra i tecnici su piazza ci sono pure Tuchel, Benitez, Pochettino, Prandelli e Di Francesco

Il quotidiano torinese ha analizzato le possibili soluzioni in caso di esonero di Max Allegri. L’allenatore toscano ha otto partite per sovvertire la situazione e rilanciare la sua posizione. Se così non dovesse essere però potrebbero aprirsi scenari nuovi. ‘Tuttosport’ ha preso in considerazione vari profili.

Tra questi pure quello di Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi un anno e mezzo fa si è dimesso dalla Fiorentina e probabilmente chiuso con il calcio definendolo un mondo che non fa più per lui. L’allenatore, aggiunge il quotidiano torinese, ha lanciato Dusan Vlahovic alludendo alla possibilità che questo possa diventare anche un dettaglio da tenere in considerazione.

Oltre all’ex ct della Nazionale, per un progetto “dal respiro più corto”, emerge pure la figura di Eusebio Di Francesco, esonerato un anno fa dall’Hellas Verona. Nel novero dei papabili poi ci sono nomi di maggiore ‘appeal internazionale’, come Rafa Benitez, Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel. Chiaramente in questo caso cambierebbe pure l’ingaggio e il tipo di contratto. L’ex Napoli ha chiuso il suo rapporto con l’Everton a gennaio scorso quando è stato esonerato dai ‘Toffees’, l’argentino si è liberato in estate dal PSG mentre il tedesco è stato sollevato dal Chelsea soltanto poco più di un mese fa. Un particolare tutt’altro che irrilevante ai fini della contrattualizzazione.