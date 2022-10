“Fallimento”: Juventus, la sconfitta con il Maccabi è un campanello d’allarme

Rischi enormi per la Juventus di Allegri: i bianconeri non hanno trovato la quadratura e vanno in contro ad un clamoroso “fallimento”

L’imperativo per la Juventus diventa spostare l’attenzione sul derby di sabato contro il Torino. I bianconeri devono cancellare la brutta prova di Haifa contro il Maccabi e riprendere il filo interrotto in campionato per guadagnare terreno. Troverà di fronte una squadra che, come la compagine di Allegri, vive una fase di incertezza, generata dalle ultime quattro partite senza vittorie.

Per il tecnico bianconero resta comunque un derby da vincere a tutti i costi per non sprofondare ulteriormente. La marcia d’avvicinamento al match procederà sulle macerie di Haifa e questo non sarà sicuramente semplice perché la Juventus, se possibile, in Israele ha mostrato uno dei suoi volti peggiori. I rischi nel prossimo futuro sono incalcolabili.

Juventus, il rischio è “un fallimento economico e sportivo”: pregiudicata la Champions attuale, a rischio la prossima

La vittoria nel derby con il Torino è estremamente importante per la Juventus. Intanto per una questione mentale perché un ulteriore passo falso dei bianconeri potrebbe aumentare le scorie psicologiche già evidenti. Ma riprendere la marcia e risalire in classifica è fondamentale pure sotto l’aspetto sportivo e, in maniera molto pragmatica, anche sotto quello economico.

Come spiega Gianluca Oddenino nell’analisi illustrata su ‘La Stampa’, “sono cambiati gli allenatori e i giocatori in questi anni, ma la situazione si aggrava ulteriormente”. A questo punto, continua, “un fallimento sportivo ed economico diventano sempre più concreti”.

A vacillare, infatti, non è soltanto l’attuale Champions League ma pure la prossima dal momento che la partenza della Juventus ha già fatto denunciare un ritardo importante dalle principali avversarie e una svolta appare ancora lontana. Mancare la qualificazione del prossimo anno avrebbe ripercussioni tremende da un punto di vista economico, con i bianconeri che hanno chiuso l’ultimo bilancio con 254 milioni di rosso.