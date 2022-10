“Magari qualcuno ha già chiuso l’accordo”: Napoli, si riaccende il mercato

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro l’Ajax ma intanto le parole di un agente fanno sognare la tifoseria azzurra.

Un’orchestra perfetta, che suona seguendo gli input del proprio direttore. Il Napoli, nonostante gli addii eccellenti avvenuti in estate, ha continuato ad esprimersi ad alti livelli. I numeri ottenuti fin qui parlano chiaro: in campionato gli azzurri hanno ottenuto 23 punti frutto di 7 vittorie e 2 pareggi mentre in Champions League sono arrivate 3 vittorie in altrettante gare. Un ruolino di marcia che la squadra di Luciano Spalletti conta di consolidare, battendo ancora l’Ajax.

Il lavoro fatto in estate dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntioli ha consentito non soltanto di sostituire al meglio i senatori andati via ma anche di rendere più profonda la rosa a disposizione del tecnico. In ogni reparto, ora, ci sono diverse opzioni e la competizione interna sta spingendo ogni elemento a dare il meglio di sé.

Tra tutti, al momento, soltanto Tanguy Ndombele (preso in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto fissato a 30 milioni) ha faticato ad integrarsi. Gli altri acquisti, invece, sono riusciti subito a dare un contributo concreto alla causa. Ecco perché, al momento, appare quanto mai complicato capire in che modo la società potrebbe muoversi a gennaio al fine di migliorare ulteriormente la squadra.

Napoli, le parole dell’agente fanno sognare la tifoseria

La trattativa riguardante Ola Solbakken, ad esempio, è finita infatti su un binario morto alla luce delle ottime prestazioni fornite da Matteo Politano (divenuto il rigorista designato della formazione) e di Hirving Lozano. Nessun contatto nemmeno con l’agente Andrea D’Amico il quale, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su ‘Kiss Kiss Napoli’, ha negato di avere operazioni in cantiere con i partenopei.

“Nuovo acquisto straniero già individuato con Giuntoli? Non so niente, nel calcio cambia tutto in modo rapido e veloce. Personalmente non ho chiuso accordo per giugno”. In seguito, però, l’agente ha rilasciato alcune parole destinate a far sognare la tifoseria: “Magari lo avrà fatto qualcun altro”. Per il mercato, in ogni caso, c’è tempo. Stasera va blindato il primato nel girone di Champions League.