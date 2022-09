Ndombele, sta succedendo ora: la notizia fa arrabbiare i tifosi

Nella serata di domani, alle ore 21:00, il Napoli scenderà in campo contro i Rangers: su Ndombele è però arrivato un giudizio pesantissimo.

Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta all’ultimo respiro contro lo Spezia in campionato, affronterà domani sera una nuova sfida in Champions League. Ad attendere la squadra di Luciano Spalletti ci saranno i Rangers all’Ibrox Stadium. Ma, nel frattempo, è anche arrivato un giudizio molto pesante nei confronti di un giocatore in particolare del club azzurro.

Il Napoli si prepara a una nuova sfida in Champions League, dopo aver vinto nettamente alla prima in casa contro il Liverpool. Dall’Inghilterra, tuttavia, è nel frattempo arrivato un giudizio pesantissimo nei confronti di un giocatore in particolare.

Nel mirino della critica inglese, e del ‘Daily Mail’, è infatti finito Tanguy Ndombele centrocampista del Tottenham, arrivato in prestito al Napoli quest’estate. Per la stampa inglese, il giudizio dato su di lui da parte di Antonio Conte non sarebbe stato errato.

Napoli, giudizio pesantissimo sul centrocampista arrivato dal Tottenham: in Inghilterra Ndomele è visto come un ‘peso’

Come scritto sul quotidiano inglese ‘Daily Mail’, quindi: “Quando Antonio Conte, in qualità di tecnico, emette un verdetto è molto raro che commetta un errore. L’allenatore italiano non aveva considerato Tanguy Ndombele un giocatore adatto per il suo Tottenham“.

“L’inizio del centrocampista in Serie A – si continua a leggere – e al Napoli ha allora confermato le sue opinioni. In merito allo scarso stato fisico e mentale del calciatore”. E conclude: “Oggi l’ex nazionale francese è un peso per il centrocampo di Spalletti e anche contro lo Spezia, solo dopo 45’, il tecnico toscano ha deciso di sostituirlo con Stanislav Lobotka, restituendo intelligenza tattica e qualità al centrocampo”. Un sentenza netta per il nuovo giocatore a disposizione di Spalletti e del club azzurro che non rende tuttavia felici i tifosi, ancora in attesa di capire di più sulle potenzialità del giocatore.