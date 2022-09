Napoli, danno oltre la beffa coi Rangers: c’è l’annuncio

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a margine della seconda sfida di Champions League in Scozia contro i Rangers Glasgow.

L’avventura europea del Napoli in Champions League è iniziata nel migliore dei modi. Il club partenopeo, solo pochi giorni fa, ha annichilito il Liverpool di Jurgen Klopp, asfaltandolo con un rotondo 4 a 1. Grande inizio di stagione per gli azzurri, che, non hanno affatto risentito delle tante cessioni estive.

Il Napoli doveva giocare questa sera in Scozia, ma la morte della regina Elisabetta II ha sconvolto i piani del Regno Unito e l’Uefa ha optato per un rinvio di 24 ore del match. Pochi minuti fa il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky ed ha trattato tanti temi:

“Giocheremo in uno stadio mitico dove i Rangers sono tutta un’altra squadra rispetto ai match in trasferta. Non avremo il nostro pubblico a causa di questa situazione, questa è la vera penalità che noi abbiamo. Sarà dura visto il grande entusiasmo che questo stadio trasmette ai giocatori. Il sostituto di Osimhen? Rispetto al match con lo Spezia ho bisogno di cose diverse, sia Simeone che Raspadori sanno giocare con la palla sui piedi, vedremo”.

Napoli, Spalletti sulla formazione

Il tecnico partenopeo ha continuato poi: “Sarà fondamentale mantenere la palla, si fa meno fatica e fai correre a vuoto gli avversari. Sappiamo che ogni pallone può essere decisivo, ma i ragazzi vogliono dimostrare di essere adatti a questa competizione”. Spalletti ha poi avuto parole di grande rilievo per la competizione europea:

“Dedico tutto il mio tempo alla squadra, la mia dedizione è totale. Mi piace questa competizione, per me la vigilia di Champions equivale alla vigilia di Natale”. Il tecnico ha concluso elogiando il recente lavoro qualitativo sia di Lobotka che di Kvaratskhelia, autentica sorpresa di questo inizio di stagione.