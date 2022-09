Napoli, intromissione di Mourinho: accordo raggiunto

Il Napoli giocherà questa sera contro il Liverpool, in sede di mercato c’è stato un ‘colpo gobbo’ subito da Mourinho.

Il Napoli scenderà in campo questa sera per sfidare al Maradona il Liverpool di Jurgen Klopp nel match d’esordio della fase a gironi della Champions League. Per i partenopei strappare almeno un punto sarebbe veramente importante, considerando che le altre due squadre del girone sono l’Ajax e i Rangers.

I partenopei, di fatto, almeno sulla carta, si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale con i lancieri e con il team, vista la forza del Liverpool che, però, non è partito nel migliore dei modi in Premier League. I ‘Reds’, infatti, hanno raccolto solo 9 punti dopo le prime sei giornate del campionato inglese.

Gli uomini di Spalletti sono sicuramente i sfavoriti contro gli inglese, anche se arrivano al match di questa sera con un bel carico di fiducia. Il Napoli, di fatto, ha cominciato nel migliore dei modi il campionato, nonostante gli addii importanti di questa estate. Il protagonista di queste prime gare della stagione partenopea è sicuramente Kvaratskhelia. Il georgiano, di fatto, è il fiore all’occhiello del mercato di De Laurentiis e Giuntoli. Tuttavia proprio in sede di calciomercato bisogna registrare un piccolo smacco da parte di José Mourinho.

Napoli, accordo raggiunto tra la Roma di Mourinho e Solbakken

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Roma ha chiuso per Ola Solbakken. Il calciatore si svincolerà dal Bodo Glimt il prossimo 31 dicembre per poi firmare con il club giallorosso. L’accordo verbale tra le parti è già stato raggiunto, anche se l’operazione si concluderà definitivamente ‘solo’ durante la sosta del campionato.

Il nome di Ola Solbakken era stato accostato in maniera insistita questa estate al Napoli che, però, ha poi virato su altri obiettivi. I partenopei, di fatto, avevano chiuso per l’attaccante esterno norvegese, ma poi hanno deciso di non concludere questa trattativa.