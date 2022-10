“Dopo Del Piero e Ravanelli…”: Napoli, gol e super record!

Per il Napoli e il calcio italiano è un record. Fino ad ora solo Ravanelli e Del Piero ci erano riusciti in Italia.

Il Napoli è impegnato al Maradona nel match contro l’Ajax valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita che potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione matematica agli ottavi di finale con due turni di anticipo, rendendo i match contro Liverpool e Rangers delle sfide per il primo posto.

Il match è stato sbloccato dopo pochi minuti da una rete di Hirving Lozano. Il messicano è stato bravo ad inserirsi ottimamente e a concludere di testa l’assist al bacio di Zielinki. Poco dopo arriva anche il secondo gol, firmato stavolta da Raspadori. L’ex Sassuolo conclude ottimamente un’azione corale degli azzurri.

La rete di Raspadori, oltre ad essere il momentaneo 2-0 del Napoli sull’Ajax significa anche un piccolo record per il calciatore italiano. Un record che, fino ad ora, solamente altri due italiani erano riusciti ad agguantare: Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli. Entrambi quando giocavano con la Juventus.

Napoli, per Raspadori è record: come lui solo Del Piero e Ravanelli

La rete contro l’Ajax nel primo tempo del match del Maradona è la terza consecutiva in Champions League per l’attaccante arrivato quest’estate dal Sassuolo. Prima di oggi infatti Raspadori aveva segnato sia contro i Rangers che contro l’Ajax all’andata. Statistiche alla mano significa che Raspadori ha segnato tre gol nelle prime presenze in Champions League. “Dopo Del Piero e Ravanelli nel 1995, Raspadori ha centrato questo record.” si legge su CalcioNapoli24.it.

Un piccolo record che, come detto, era stato centrato tra i calciatori italiani solo da Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli. Entrambi hanno ottenuto questo record quando militavano nella Juventus. Raspadori è il terzo italiano a riuscirci e in primo a farlo indossando la maglia azzurra del Napoli.