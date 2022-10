Napoli, Osimhen in campo ma Spalletti frena: annuncio in diretta

Victor Osimhen è tornato in campo andando anche in gol contro l’Ajax. Ma sull’attaccante azzurro c’è stato anche il commento pungente di Spalletti.

Il Napoli vince, convince e si ritrova agli ottavi di finale di Champions League. Un successo importante, quello conquistato dagli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona, e che ovviamente certifica un momento di forma importante per la squadra di Luciano Spalletti. Partita diversa dall’andata, con l’Ajax che stavolta ha provato a tenerla in piedi fino alla fine.

Eppure, dopo aver portato il risultato sul 2-3 grazie alla rete di Bergwin dal dischetto, alla fine il Napoli ha acciuffato i tre punti con la rete di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, tra l’altro, tornava da un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. Cosi, subito al rientro, ha messo dentro il gol decisivo.

Napoli, Spalletti, frena su Osimhen: c’è l’annuncio

E cosi, dopo aver dato ampio spazio nel ruolo di centravanti a Giacomo Raspadori, Spalletti potrà nuovamente contare sul giocatore ex Lille. Osimhen è tornato, ma occhio a pensare di poter contare su di lui al 100%. E cosi è stato Spalletti a dare un chiarimento importante circa le condizioni di Osimhen.

“Deve giocare di più con la squadra. Poi in quel momento ho deciso di fare quel cambio perchè dovevo risistemare l’altezza della squadra dopo l’uscita di Anguissa”, ha spiegato Spalletti. “Speravo riuscisse a fare due-tre battute ad inizio azione nella costruzione bassa dell’Ajax: si vede che non è ancora in grande condizione, sebbene in un momento di aggressione ha creato il quarto gol”, ha chiarito ancora l’allenatore.