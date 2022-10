Milan, spunta la proposta di rinnovo a Leao ma i tifosi tuonano: “Cosi va via!”

Il Milan studia il piano per prolungare il contratto di Leao già prima del Mondiale ma i tifosi rossoneri non sono convinti dell’offerta

Il Milan confida ancora di garantirsi un posto negli ottavi di Champions League. I rossoneri devono fare quattro punti contro Salisburgo e Dinamo Zagabria per essere sicuri di guadagnarsi il pass. Intanto, in casa rossonera tiene banco il rinnovo di Rafael Leao. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato il piano della dirigenza milanista. Piano che tuttavia non entusiasma i tifosi, convinti di perdere il proprio pupillo.

Il calciatore portoghese ex Lilla ha un ruolo sempre più centrale nei meccanismi tattici di Stefano Pioli. In dodici partite di questa stagione ha già firmato 4 reti e contribuito alle realizzazioni rossonere anche con 7 assist. Già nel passato corso è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto. E i sostenitori rossoneri, naturalmente, temono di doversi separare dalla nuova “stella”.

Milan, rinnovo Rafael Leao: i rossoneri offrono 5 milioni e il pagamento del contenzioso con lo Sporting Lisbona, i tifosi temono l’addio

Il contratto di Rafael Leao è in scadenza nell’estate del 2024. Paolo Maldini ha già detto di contare di chiudere l’ingarbugliata trattativa prima della pausa Mondiale. Il direttore tecnico rossonero ha in mente una proposta, che prevede anche il sostegno del Milan (non coinvolto nella vicenda) nel saldo del debito con lo Sporting Lisbona. I rossoneri sarebbero anche disposti a coprire la parte della cifra corrispondente al calciatore (19 milioni e mezzo, interessi compresi). La richiesta iniziale del calciatore è di 7 milioni.

A questo punto, aumenterebbero lievemente la prima proposta di rinnovo fatta, passando dagli iniziali 4.5 a 5 milioni di euro per cinque anni di contratto. La trattativa, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, partirà da queste condizioni ma i tifosi del Milan, a giudicare dai commenti apparsi sui social, sono piuttosto preoccupati. “5 milioni a stagione ahahah. Ciao Rafa, è stato bello”, scrive un sostenitore rossonero su Twitter. Diversi i pensieri simili espressi dai supporter milanisti sui social.