Napoli agli ottavi di Champions, che succede se finisce primo col Liverpool?

Il Napoli ha mostrato grande continuità in Champions League ma per conquistare il primo posto gli azzurri hanno bisogno di un ultimo sforzo

Napoli e Liverpool hanno confermato di essere le due ‘corazzate’ del girone A di Champions League nella giornata di ieri. L’Ajax è stato costretto alla resa nuovamente dalla formazione di Luciano Spalletti. In due gare, gli azzurri hanno rifilato dieci reti ai lancieri. A questo punto, negli ultimi 180’ resta da capire chi conquisterà il primo posto tra i partenopei e i ‘Reds’.

Le prestazioni offerte fino a questo momento invitano all’ottimismo. Di Lorenzo e compagni sono la squadra che fino a questo momento hanno segnato di più tra tutte le presenti alla competizione: 17 gol nelle prime quattro uscite. Per acquisire il primo posto matematico basta davvero poco ma è quello sul quale dovranno concentrarsi i partenopei nelle prossime due gare.

Champions League, al Napoli basta un pari in casa del Liverpool per conquistare il primo posto: ecco tutte le ipotesi

Il Napoli conduce nel girone A di Champions League con tre punti di vantaggio sul Liverpool. La forbice tra le due formazioni deriva dal confronto del Maradona in cui la squadra di Luciano Spalletti è apparsa superiore ed è riuscita ad imporsi per 4-1. Un risultato che rappresenta un vantaggio notevole in vista del match di Anfield.

Ai partenopei basta pareggiare contro la formazione di Klopp per essere sicuri di giungere al primo posto. In questo caso, si possono concedere anche il lusso di perdere con i Rangers Glasgow. Naturalmente è primo in ogni caso anche se dovesse vincere soltanto il confronto contro Salah e soci (che prima devono superare l’esame Ajax: una vittoria dei biancorossi per due gol di scarto riaprirebbe tutto ma soprattutto chiuderebbe in anticipo i conteggi del Napoli per la classifica con un altro punto).

L’ultimo caso passa, in primis, attraverso una vittoria di entrambe le squadre nel prossimo turno. In quel caso, in caso di sconfitta del Napoli a Liverpool si prenderà in considerazione il passivo per determinare chi conquisterà il primo posto e chi invece dovrà accontentarsi del primo posto. Gli azzurri possono gestire una condizione di vantaggio importante. Per essere scavalcati dai ‘Reds’ devono perdere con quattro reti di scarto. Considerando differenza reti (+7 per il Napoli) e numero di gol realizzati (+5 per gli uomini di Spalletti) appare difficile immaginare altri tipi di calcoli. Questi meccanismi scattano soltanto nel caso in cui il match in Inghilterra dovesse finire 4-1 per i padroni di casa. Anche in questa circostanza, il Napoli dovrebbe perdere nell’ordine queste altre due condizioni di vantaggio. Le resterebbero da difendere nel prossimo match 4 gol per ciò che concerne la differenza reti e due per quel che riguarda invece le marcature siglate.