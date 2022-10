Juve, dopo il Maccabi reazione mai vista di Agnelli: spunta il retroscena

Clima teso in casa Juve dopo la sconfitta con il Maccabi Haifa. La reazione mai vista di Andrea Agnelli dopo la debacle europea.

La Juventus vive uno dei momenti più complicati della sua storia recente. La sconfitta contro il Maccabi Haifa non ha fatto altro che certificare una situazione sempre più intricata, dalla quale i giocatori bianconeri sembra non riescano a venire fuori. Chiaro che a finire al centro delle polemiche ci sia Massimiliano Allegri, primo indiziato per questo momento cosi complicato.

Ed allora è l’allenatore ritenuto da molti il primo responsabile per quanto sta accadendo in quel di Torino. In queste settimane è ovvio si siano fatte delle valutazioni riguardo il prosieguo dell’esperienza bianconera per Allegri che, al momento, resta sulla panchina della Juve. Eppure, ai vertici del club si stanno facendo e si continueranno a fare delle analisi su quanto sta accadendo.

Juve, la reazione ‘mai vista’ di Agnelli dopo la sconfitta col Maccabi

Lo stesso Andrea Agnelli, ovviamente, non è assolutamente soddisfatto di quanto sta accadendo alla sua Juventus. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il patron dei bianconeri non si è mai mostrato cosi arrabbiato e deluso come dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa, risultato storicamente negativo per la Juve.

Ora – si legge – sono tutti sono esame, compreso Allegri per il quale la fiducia non sarà illimitata. La società è anche pronta a fare dei sacrifici a livello economico, scaricando coloro i quali non si dimostreranno pronti a sposare la causa bianconera a 360°, di fatto mettendo tutto in campo per mettere nuovamente sulla giusta via una situazione tremendamente complicata.