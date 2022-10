Juventus in confusione: Agnelli è stato chiaro, ma c’è già l’erede di Allegri

Juventus, continua il momento di crisi e confusione. Agnelli è stato chiaro, ma filtra già l’erede di Allegri per la panchina.

Il momento è buio. Anzi, buio pesto: la sconfitta con Milan e Maccabi Haifa hanno aperto (nuovamente) lo stato di crisi in casa Juventus. Soprattutto quella in campo europeo, ha rappresentato uno dei punti più bassi della storia continentale dei bianconeri. Sia per risultato, sia per la prestazione anonima ed opaca.

Eppure lo stesso presidente della Juventus, Andrea Agnelli, era stato chiarissimo nel post gara di Israele: “Allegri resterà l’allenatore sino al termine della stagione” e tanti saluti alle voci che vedevano il tecnico livornese pronto ad un esonero immediato. Detto questo, futuro della panchina della Vecchia Signora resta tutt’altro che certo. E le voci che iniziano a diffondersi sul prossimo allenatore della Juventus stanno prendendo corpo con il passare delle ore.

Juventus-Allegri, spunta fuori l’erede: l’indiscrezione spiazza i tifosi

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la Juventus ha avviato le proprie considerazioni su Massimiliano Allegri ed il suo futuro in bianconero. L’idea è quella di non cambiare panchina in corsa, ma di questo passo è impossibile porre limiti alla provvidenza. Così attenzione al nome di Igor Tudor: l’ex difensore della Vecchia Signora potrebbe essere uno dei candidati per la prossima stagione, dopo l’ottimo lavoro fatto al Verona e al Marsiglia.

E poi il croato conosce già bene l’ambiente dello Stadium: nel 2020-21 aveva accompagnato l’avventura di Andrea Pirlo come vice-allenatore, raccogliendo una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Due trofei che lo scorso anno lo stesso Allegri ha fallito (per ben due volte) contro l’Inter di Simone Inzaghi.