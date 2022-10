“Allontanato…”: Juventus, l’ex presidente fa scoppiare il caso

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è a forte rischio. La società vive un momento difficile ed arrivano accuse importanti.

La Juventus è in uno dei momenti più complicati della sua storia recente. La squadra di Allegri fatica a trovare risultati e gioca male, i bianconeri sono in crisi in Serie A e sono ad un passo dall’eliminazione dalla Champions League. C’è aria di contestazione tra i tifosi e urge una soluzione immediata.

Nonostante le smentite societarie il futuro di Allegri resta in bilico, la squadra è in ritiro ed un eventuale ko nel derby provocherebbe danni forse irreparabili. L’ex vicepresidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di Tuttojuve ed ha commentato il momento complicato della squadra:

“Agnelli doveva fare queste dichiarazioni quattro mesi fa. Si fosse esposto prima, forse sarebbe riuscito a fugare i dubbi nei giocatori ed a rinforzare la coesione all’interno della squadra”. Il club bianconero è attualmente in ritiro e la società spera in una reazione il prima possibile.

Juventus, Cobolli Gigli critico su Allegri

II futuro di Allegri resta in bilico, la squadra ha subito dure sconfitte contro Milan e Maccabi e tutti sanno che occorre una rapida reazione. Cobolli Gigli ha continuato motivando i motivi della crisi della squadra di Allegri ed ha annunciato una situazione abbastanza preoccupante:

“C’è la sensazione che Allegri sia sul punto di andare via, all’interno della squadra c’è una sorta di malessere. Nedved ha parlato di prestazioni non all’altezza dei singoli, ha provato a spronare tutti ma personalmente penso che Allegri dovesse fare questi interventi, cosi si crea solo confusione”.