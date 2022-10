Adani pazzo del Napoli: quanti elogi dopo l’Ajax

L’opinionista ed ex calciatore Lele Adani pazzo del Napoli dopo la vittoria contro l’Ajax in Champions League

La grande vittoria del Napoli contro l’Ajax in Champions League ha portato tantissimi elogi ai partenopei. Dodici punti in classifica che permettono alla squadra di Spalletti di puntare seriamente al primo posto del girone. Molto dipenderà dallo scontro diretto di Anfield con il Liverpool, vittorioso a Ibrox 1-6. La prestazione di alcuni azzurri non è passata inosservata a tifosi e addetti ai lavori, come per esempio quella di Kvaratskhelia o di un ritrovato Lozano.

A parlare del 4-2 che il Napoli ha inflitto all’Ajax è stato anche Daniele Adani, che sui social ha reso noti gli elogi alla squadra di Spalletti, esaltandone le qualità. In particolare, c’è un video che ha fatto il giro del web con l’opinionista televisivo che parla della prestazione dei partenopei, probabilmente presi dalle sue Instagram Stories.

Napoli, Adani: “Pensate a quelli dell’Ajax”

Di seguito, le parole di Lele Adani: “Sto immaginando i giocatori dell’Ajax, dopo dieci gol presi dal Napoli, con i padri dell’Olanda del ’74 che si sono materializzati davanti a loro. Me li immagino guardare al cielo e urlare ‘Mamma do’ Carmine, pensaci tu’ Napoli fantastico.. Football vero”. Un’esaltazione totale della vittoria azzurra che ieri è salita a dieci punti in classifica.

Dieci, come i gol segnati all’Ajax in due partite. Risultati impronosticabili alla vigilia di questa Champions League. Il Napoli sembrava dover faticare parecchio dopo i sacrifici della scorsa estate, ma le cose stanno andando diversamente.