Inter, occhio alla grana per Inzaghi: “Voglio giocare di più”

Il pari al Camp Nou vale come una vittoria per l’Inter di Inzaghi. Non ci sono solo note positive per il club nerazzurro.

L’Inter di Simone Inzaghi ha ottenuto nella giornata di ieri un risultato straordinario. La squadra nerazzurra è uscita indenne dal Camp Nou con un pirotecnico 3 a 3, risultato che avvicina la qualificazione agli Ottavi di finale. Addirittura ci sono rimpianti per la formazione nerazzurra che si è trovata per due volte in vantaggio.

Dopo un inizio di stagione complicato il tecnico nerazzurro sembra aver trovato finalmente la quadra ed ha conquistato due vittorie ed un pari nelle ultime tre partite. Tra i vari protagonisti della serata uno dei meno attesi è sicuramente il tedesco Robin Gosens, autore della terza rete nerazzurra della serata.

Il tedesco ha avuto grosse problematiche nella prima fase della sua avventura in nerazzurro e ora è a caccia di una rinascita. Nel post partita di Barcellona-Inter Gosens ha parlato del match ed ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro. Parole in certi casi che sembrano anche un ‘chiaro avviso’.

Inter, Gosens ora vuole giocare

L’ex terzino dell’Atalanta è apparso ottimista ed ha rilasciato parole, ai microfoni di Mediaset, sul suo ambientamento in casa Inter: “Non sto vivendo un momento facile a livello personale, ma sto lavorando duramente e sono contento di aver potuto aiutare la squadra a raggiungere un buon risultato”.

Poi una piccola frecciata riguardo il poco minutaggio in questa prima fase della stagione. Inzaghi finora gli ha spesso preferito Dimarco ed in certi casi addirittura ha schierato Darmian al suo posto. Gosens ha glissato: “Sicuramente ora la mia ambizione è quella di giocare di più”.