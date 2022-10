“Ha il sapore della sconfitta…”: Inter, il grande ex spiazza tutti in diretta

L’Inter strappa un pareggio in casa del Barcellona: rammarico per la mancata vittoria, la dichiarazione in diretta è netta.

L’Inter è questa sera, in occasione della Champions League, volata a Barcellona per affrontare i blaugrana. La squadra di Simone Inzaghi si è alla fine arresa al pareggio di 3-3. Ma nel post-gara è arrivata una dichiarazione netta e che sa di sentenza da parte di un ex nerazzurro.

In questo momento, quindi, per superare la fase a gironi di Champions League all’Inter serve una vittoria contro il Viktoria Plzen. Essendo in vantaggio negli scontri diretti giocati con il Barcellona. Quindi, tutto sommato, un pareggio in casa del Barça è stato comunque un risultato che fa comodo ai nerazzurri.

Ma nel post partita, a bordocampo per ‘Amazon Prime Video’, hanno parlato proprio del risultato finale tre grandi ex calciatori. Milito, Seedorf e Julio Cesar. E da parte dell’ex portiere nerazzurro, allora, è arrivata una dichiarazione netta dopo quanto fatto vedere in campo dalla sua ex squadra.