Napoli, svelato il retroscena: è successo contro l’Ajax

Una testimonianza del buonumore all’interno dello spogliatoio del Napoli si è registrato ieri nel match di Champions League contro l’Ajax

Il momento vissuto dal Napoli non può che rendere felici i suoi tifosi. Il clima d’euforia è palpabile. Il buon umore chiaramente regna anche nello spogliatoio e per Luciano Spalletti lavorare in queste condizioni risulta pure più facile.

Anche ieri i partenopei hanno dato un segnale di grande forza e determinazione. In questo momento, gli azzurri hanno una marcia in più rispetto a diverse squadre e la speranza di ogni sostenitore è che il periodo magico possa resistere ancora a lunga. Ieri pomeriggio gli spettatori del Maradona hanno avuto la conferma del clima di grande convivialità presente nello spogliatoio attraverso un gesto che non è stato notato da tutti ma che questa mattina è stato rimarcato da ‘La Repubblica’.

Napoli, clima sereno e buon umore: la testimonianza diretta è arrivata dall’episodio del Maradona che ha coinvolto Kvaratskhelia e Osimhen

Nello spogliatoio azzurro si vive un momento sano. Lo spirito di squadra è naturalmente influenzato dai risultati e da tutti i dettagli positivi che circondano la squadra di Luciano Spalletti in questo periodo particolare in cui i partenopei danno la sensazione di poter restare sulla cresta dell’onda.

La stampa estera elogia il gioco spumeggiante del Napoli e anche quella italiana è molto attenta alla qualità espressa dal gruppo. ‘La Repubblica’ ha colto ad esempio un aneddoto molto particolare nel match con l’Ajax.

Il quotidiano romano ha sottolineato il siparietto che si è verificato prima del calcio di rigore del 3-1 di Kvaratskhelia. Il georgiano prima della battuta ha chiesto a Victor Osimhen la possibilità di calciare dagli undici metri. Possibilità e pallone accordati dal nigeriano che nonostante la smania personale di tornare al gol ha ceduto al compagno la ghiotta opportunità. Anche questa è una testimonianza diretta della forza di questo Napoli.