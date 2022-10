Napoli, ennesimo scivolone di Cassano: stavolta non c’entra Maradona

Cassano torna a far parlare di sé quando si tratta del Napoli. Ancora uno scivolone per l’ex fantasista di Milan e Inter, stavolta non c’entra Maradona

Nell’ultimo periodo è riuscito a far parlare di sé tanto quanto il Napoli di Luciano Spalletti. E anche questa volta, le parole di Antonio Cassano non sono passate inosservate ai tifosi degli azzurri. Nell’ultimo periodo, l’ex fantasista di Inter e Milan non è andato giù teneramente nei confronti del Napoli che affiancò Maradona nella vittoria del primo e storico Scudetto.

“Scappati di casa”, la polemica con Renica e Ferrara. E poi addirittura il Tapiro di ‘Striscia La Notizia’. Insomma, Cassano non si è fatto mancare proprio nulla, ma questa volta non c’entra la solita telenovela dell’ultimo mesetto. Anzi, nelle riflessioni di FantAntonio è finito un protagonista dei giorni nostri, come Kvicha Kvaratskhelia. E le parole del mai banale barese non sono state molto gradite dai tifosi del Napoli.

Napoli-Cassano, le parole su Kvaratskhelia lasciano il segno: ennesimo scivolone?

Nel parlare del futuro del talento georgiano, Cassano ha sentenziato così attraverso il proprio account Instagram: “Di questo passo, Kvara andrà presto in un top club. Con tutto il rispetto per il Napoli, ma lui è un calciatore di quel livello lì, del livello di un Manchester City. Se penso a Grealish, Kvara ha più idee, più qualità e più personalità. Può giocare con una gamba sola lì…”.

Parole mai banali, ma che tratteggiano il Napoli come una realtà provinciale. E ai tifosi azzurri non è passata sotto il naso: Cassano sentenzia già un futuro lontano dalla formazione partenopea per il georgiano, in un top club di un livello superiore. Una semplice previsione o uno scivolone verso lo status attuale del Napoli?