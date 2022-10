“Ho qualche dubbio…”: Napoli-Spalletti, la rivelazione spiazza tutti

Il Napoli sta stravincendo contro i propri avversari tra Serie A e Champions League: la rivelazione però spiazza tutti.

Il Napoli continua a viaggiare, a ritmi serrati, tra Serie A e Champions League. Affrontare gli azzurri è diventato difficile per chiunque. Per questo motivo non hanno intenzione di rallentare nel proprio percorso. La rivelazione, in ogni caso, ha spiazzato tutti.

Il Napoli stravince anche contro l’Ajax al Diego Armando Maradona e gli uomini di Spalletti stanno viaggiando sull’onda dell’entusiasmo. Oltre che su quella della fiducia. Il gruppo è compatto e ci crede.

Di quanto mostrato sia in campionato sia in Europa, ha allora quest’oggi parlato il giornalista Paolo De Paola. Per lui il percorso condotto dagli azzurri li ha resi il club bandiera del calcio italiano. Ma ciò non basta a scacciare un dubbio in particolare. Queste le sue parole.

Napoli, parla De Paola: “È la bandiera del calcio italiano. Ho solo qualche dubbio…”

Così ha parlato quindi, a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso del programma radiofonico ‘Radio Punto Nuovo Show’, il giornalista Paolo De Paola: “Questo turno di Champions League ha completato il quadro delle italiane. La vera sorpresa è l’Inter, mentre il Napoli è l’affermazione inaspettata. Sul Milan sospendo il giudizio, mentre la Juventus è la delusione atroce”.

“Tornando al Napoli – ha aggiunto De Paola – nessuno si aspettava numeri e prestazioni simili. Questa squadra sta facendo impressione all’Europa: il calcio italiano in questo momento ha la bandiera del Napoli. È un orgoglio per la città e per i tifosi”.

Ha però poi continuato affermando: “Ho solo qualche dubbio su questo Napoli è la tenuta di Spalletti, per capire se avrà o no il suo calo fisiologico. Di certo, questo è un anno diverso. Poi lui è un allenatore manager che non guarda in faccia a nessuno e questo è un grande merito”. Ha concluso così: “Spalletti non fa sconti a Totti, a Icardi o a Mertens. E nello spogliatoio serve un allenatore che giudichi i fatti“.