Napoli, De Laurentiis al settimo cielo: la notizia esalta il presidente

Aurelio De Laurentiis può esultare, non soltanto per quelli che sono i risultati sul campo del suo Napoli. Dalla Champions l’importante notizia.

La vittoria di ieri del Napoli contro l’Ajax ha ufficializzato la qualificazione degli azzurri agli ottavi di Champions League. Da capire, da qui alle prossime settimane, se questa avverrà in via definitiva da prima del girone o da seconda. Da dietro, infatti, c’è il Liverpool che spinge e che fino alla fine proverà a strappare il primo posto agli azzurri.

Al netto di questo, però, la festa di ieri allo Stadio Diego Armando Maradona è stata bellissima, e per i tifosi la grande soddisfazione di poter contare su una delle squadre più in forma del vecchio continente. Ben 12 punti all’attivo (solo il Bayern ha fatto cosi tanto fino a questo momento), ed una differenza reti da fare invidia alle squadre top d’Europa.

Napoli, De Laurentiis al settimo cielo: i profitti dalla Champions sono già importanti

Insomma, c’è da esultare. E non soltanto per quelli che sono i risultati sul campo. Perchè se è vero che il Napoli è primo in classifica in Serie A ed anche nel girone di Champions, con numeri molto importanti, c’è anche un altro dato che fa sorridere in particolare il presidente Aurelio De Laurentiis.

Si, perchè il patron azzurro già adesso può contare introiti importanti derivanti dal percorso fatto dalla sua squadra in Champions League. Ad analizzare questa particolare situazione è ‘La Gazzetta dello Sport’, che fa i ‘conti in tasca’ alla squadra partenopea.

Il Napoli, ad oggi, ha portato a casa oltre 20 milioni: il raggiungimento della fase a eliminazione diretta (9,2 milioni di euro) ma anche i quattro successi ottenuti nel girone (11,2 milioni totali, cioè 2,8 milioni a vittoria). Un totale che fa sorridere il patron e rende merito anche al grande lavoro svolto dalla società in sede di costruzione della squadra a disposizione di Luciano Spalletti.