“I compagni non si capacitavano…”: l’ex Juve svela il retroscena sul Napoli

Diversi i giocatori del Napoli che stanno brillando in questa fase della stagione. L’ex Juve Giorgio Chiellini ha parlato di uno di loro.

Sono diversi i giocatori del Napoli che in questa prima fase della stagione si stanno ben mettendo in mostra. La squadra azzurra in generale si sta distinguendo con un rendimento importante, frutto anche del grande lavoro svolto da Luciano Spalletti nella fase pre stagionale, ma anche della società che ha dovuto operare in diversi modi anche per sostituire i vari big che sono partiti nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Di fatto, sono tantissimi i volti nuovi che anche nell’undici titolare hanno preso spazio. Da Kvaratskhelia a Kim, passando per Raspadori ed Olivera, tutti giocatori che stanno tra l’altro legittimando la propria posizione all’interno dell0 schema tattico di Spalletti.

Certo è, però, che anche alcuni di quelli che sono rimasti rappresentano ad oggi dei veri e propri pilastri. Da Meret che si è ripreso la maglia da titolare e sta convincendo partita dopo partita, passando al neo capitano Di Lorenzo per arrivare ad uno degli elementi più importanti per la manovra azzurra.

Napoli, Chiellini e Lobotka: spunta il retroscena

Stan Lobotka è uno dei giocatori più importanti di questo Napoli. Un rendimento che è andato in costante crescendo negli ultimi due anni, dopo aver vissuto anche un periodo davvero molto complesso. Proprio del centrocampista slovacco ha parlato anche Giorgio Chiellini, ex giocatore della Juventus, che ha svelato anche un retroscena legato proprio a Lobotka.

“Spalletti sta facendo un lavoro straordinario, poi oltre a Kim, Kvara, citiamo Anguissa e Lobotka”, ha detto Chiellini ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Sullo slovacco, molti compagni non si capacitavano del perché avesse così pochi minuti viste le sue enormi qualità e ora le stiamo vedendo”, ha ancora spiegato Chiellini.