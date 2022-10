Napoli in ansia, il gesto di Osimhen ad Anguissa fa tremare i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più bella sorpresa di questa stagione. Gli azzurri devono però fare i conti non solo con buone notizie.

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle grandi realtà di questo inizio stagione sia in Italia che in Europa. Se gli azzurri erano ormai abituati negli ultimi anni ‘a fare la voce grossa’ in Serie A non si poteva dire lo stesso in Europa, ma quest’anno la formazione partenopea ha ribaltato tutti i pronostici.

Il Napoli ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo e la squadra è a punteggio pieno. 17 gol in 4 gare sono un record storico e gli azzurri hanno inflitto una severa punizione a club di grande caratura come Ajax o Liverpool, letteralmente annichiliti in Europa.

Nel match di ieri il club partenopeo ha regalato spettacolo al Maradona, battendo 4 a 2 i lancieri, con diversi attori protagonisti. Tra le note sicuramente liete c’è il ritorno in campo con gol di Victor Osimhen, subentrato nella ripresa e subito a segno. Non solo buone notizie per la squadra di Spalletti.

Napoli, dopo Rrahmani si ferma Anguissa

Il club azzurro deve però fare i conti, ancora una volta, con il problema infortuni. Dopo l’infortunio di Rrahmani che resterà fermo fino agli inizi del 2023 si è fermato anche Franck Zambo Anguissa. Il giocatore è uscito per un problema e domani effettuerà importanti esami strumentali.

Solo successivamente quindi si potranno conoscere i tempi di recupero per il camerunense. In queste ore proprio Osimhen, appena rientrato da un infortunio, ha pubblicato una Instagram Stories dove conforta il suo compagno di squadra. Bel messaggio di Victor che testimonia l’unione d’intenti in casa azzurra. Ecco le sue parole: “Spero che potrai recuperare presto, fratello”. Osimhen, cosi come i tifosi azzurri, si augura che il giocatore possa recuperare il prima possibile.