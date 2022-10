Juventus, Allegri vuota il sacco: è tutto vero, l’ha detto in conferenza

Dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Maccabi, Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

La Juventus contro il Maccabi Haifa ha toccando il punto più basso degli ultimi anni. I bianconeri, infatti, sono stati letteralmente dominati dal team israeliano, il quale ha vinto il match di martedì con un secco 2-0.

Dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa, in casa Juventus è scoppiata una vero e proprio caos. Lo stesso Andrea Agnelli, nel post gara di martedì, non ha nascosto tutta la sua contrarietà di questo momento che sta vivendo la ‘Vecchia Signora’: “Provo vergogna per quello che sta succedendo. Allegri? La colpa non è solo di una persona”.

Tuttavia queste dichiarazioni del presidente della Juventus non hanno attutito le polemiche, anzi. L’altro giorno, infatti, davanti allo Stadium è stato esposto uno striscione con la scritta: “Agnelli vattene”. A peggiorare la situazione nell’ambiente bianconero ci sono state alcune voci su un possibile malumore della squadra sul ritiro che si sta svolgendo in questi giorni.

Juventus, Allegri in conferenza: “Qualche giocatore non voleva il ritiro? Assolutamente no”

Lo stesso Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione del match di domani contro il Torino, si è soffermato su tale argomento: “Qualche giocatore non voleva il ritiro? Assolutamente no, sono voci infondate. La squadra non ha mai chiesto di non svolgere il ritiro. Siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo”.

L’allenatore della Juventus ha poi continuato il suo intervento: “Il ritiro non è una punizione, con i ragazzi ci parlo tutti i giorni. E’ un momento per stare insieme, sia ieri che oggi c’era la possibilità di fare doppi allenamenti. Stare insieme, parlare può solo portare cose positive. Poi è sempre il campo a dare le risposte definitive”.