Calciomercato Inter, pioggia di milioni in arrivo: offerta a sorpresa

L’Inter sembra in ripresa ma la situazione della squadra è sotto analisi e quindi anche le mosse per il calciomercato di gennaio: ne spunta già una a sorpresa.

Rispetto ad alcune settimane fa, lentamente l’Inter sembra stia ritrovando lo stato di forma e l’intesa tra i vari giocatori del gruppo all’interno del campo. La partita di Champions League contro il Barcellona, terminata con un rocambolesco 3-3 favorito nel finale da Lewandowski, avrebbe potuto rappresentare il trionfo del rilancio per i nerazzurri ma la felicità è rimandata.

Al termine della sfida del Camp Nou il tecnico Simone Inzaghi non aveva risparmiato dei meritati complimenti ai suoi ragazzi, dichiarando pubblicamente: “Ho fatto loro i complimenti per la grandissima partita. Abbiamo creato tanto e sofferto quando dovevamo. Vincendo avremmo chiuso il girone con due giornate di anticipo, qui in Spagna si ricorderanno per molto tempo di noi”.

In attesa di recuperare del tutto Lukaku e Correa per gli impegni di campionato e Champions prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022, la società comincia a tirare un bilancio di questa prima parte di stagione e tracciare la linea di quanto accadrà sul fronte del calciomercato a gennaio.

Inter, de Vrij può andare via a gennaio: le ultime dall’Inghilterra

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, il Tottenham è subentrato nuovamente per Stefan de Vrij. Il club inglese è sulle tracce del calciatore, che potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio, qualora arrivasse l’offerta giusta. Il contratto del difensore, infatti, è in scadenza di contratto e ciò potrebbe convincere i nerazzurri a non perderlo a parametro zero, ma piuttosto guadagnare quanto possibile.

Gli Spurs pare siano disposti a spingersi fino a 10 milioni di sterline e nelle ultime settimane praticamente non è stato approfondito alcun discorso circa il rinnovo. Mister Inzaghi è avvisato.