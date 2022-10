Salti di gioia Inter, Inzaghi esulta: oggi arriva la risposta definitiva

Il tecnico dell’Inter Inzaghi nella sfida contro la Salernitana potrebbe ritrovare un calciatore ora ai box: oggi i test medici decisivi.

Ha ricominciato a guardare al futuro con serenità l’Inter, dopo gli ultimi risultati positivi ottenuti in campionato ed in Champions League. Le due vittorie ottenute ai danni del Barcellona e del Sassuolo ed il pareggio strappato al Camp Nou, infatti, hanno restituito serenità all’intero ambiente e reso di nuovo salda la posizione del tecnico Simone Inzaghi. Il quale, nelle scorse ore, ha ricevuto una buona notizia. Una anche migliore, poi, potrebbe arrivare nella giornata odierna. Ma andiamo con ordine.

Joaquin Correa ha smaltito del tutto il risentimento tendine al ginocchio sinistro rimediato nella partita vinta ai danni del Barcellona il 4 ottobre e ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Per la sfida in programma domenica contro la Salernitana, come riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, l’argentino sarà quindi “abile e arruolatile”. Una freccia in più per l’allenatore, che nelle prossime ore auspica di ricevere aggiornamento positivi riguardanti Romelu Lukaku.

Il ritorno del belga a Milano, fin qui, non ha prodotto i risultati sperati: soltanto tre presenze in campionato, “condite” da un gol ed un assist. L’ultima presenza in campo risale al 26 ottobre: da quel momento in poi un risentimento muscolare alla coscia sinistra lo ha obbligato a restare ai box e ad osservare da lontano i compagni. La luce in fondo al tunnel, però, potrebbe essere vicina.

Inter, per Lukaku sono ore di attesa: oggi nuovi test

Oggi l’ex Chelsea si sottoporrà a nuovi esami strumentali, che consentiranno allo staff medico di fare un nuovo punto della situazione. In caso di semaforo verde da parte dei dottori, allora Lukaku verrà inserito nella lista dei calciatori convocati per la partita. In caso contrario il suo rientro slitterà ulteriormente al 22 ottobre, giorno in cui è prevista la trasferta a Firenze.

Inzaghi, intanto, incrocia le dita. Il ritorno di Lukaku, fondamentale per risalire in classifica e conquistare in maniera definitiva la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions, appare imminente. Il tecnico, in attesa del verdetto, può comunque sorridere: Correa è tornato ed il tandem Lautaro Martinez–Dzeko, ormai, rappresenta una solida certezza. In rampa di lancio, poi, c’è Robin Gosens.