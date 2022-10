Calciomercato Juventus, può arrivare a gennaio: non è una buona notizia

Incredibile indiscrezione per il mercato di gennaio della Juventus. L’arrivo a Torino non è però un buon segnale.

La Juventus sta attraversando un pessimo momento di forma. La sconfitta in Champions League, con conseguente qualificazione in bilico, ha reso ancora più tesa la situazione a Torino. Sebbene alcune dichiarazioni siano di natura ottimistica, in molti già guardano al mercato di gennaio nel tentativo di cambiare le parti più problematiche della rosa.

La ripartenza della Juventus potrebbe quindi avvenire già a gennaio, ma anche qui la situazione sul mercato potrebbe non essere delle migliori. Dennis Zakaria infatti, mandato al Chelsea in prestito a fine mercato, potrebbe lasciare Londra e fare ritorno al club bianconero. Una situazione inaspettata che rischierebbe di creare ulteriore congestione nella rosa bianconera.

Zakaria infatti era arrivato quando sulla panchina londinese sedeva ancora Tomas Tuchel. Ma l’esonero del tecnico tedesco e la panchina affidata a Graham Potter ha reso la sua situazione ancora più precaria. Adesso Zakaria, come riporta il portale 90min.com, sarebbe quindi ad un passo dall’essere rispedito a Torino.

Juventus, Zakaria sulla via del ritorno: il Chelsea pronto a terminare il prestito

Arrivato negli ultimi giorni di mercato, Zakaria non ha praticamente mai giocato con la maglia dei Blues. Il cambio in panchina non ha cambiato la sua situazione all’interno della rosa. Anche il neo tecnico Potter non lo considera un giocatore su cui fare affidamento. Ecco quindi che la dirigenza del Chelsea potrebbe decidere di interrompere il rapporto.

Zakaria è arrivato alla Juventus nel mercato di riparazione dello scorso campionato. Il centrocampista ha con i bianconeri un contratto ancora valido fino al 2026. Toccherà quindi alla società e al tecnico decidere cosa fare con Zakaria. Se trovargli una nuova sistemazione oppure provare a integrarlo in rosa.