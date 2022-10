Juventus, ora i tifosi gongolano: “Ecco cosa succederà”

Il momento di forma della Juventus non è dei migliori, l’unica speranza è che si avveri la ‘profezia’ dell’ex plurititolato.

La sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa ha gettato ancora di più nel baratro il morale della Juventus. I bianconeri adesso rischiano seriamente la qualificazione. Mentre Napoli e Inter sorridono e il Milan ha ancora ragionevoli speranze, i bianconeri potrebbero essere i primi italiani a salutare la coppa dalla grandi orecchie.

Una situazione che naturalmente non sta rendendo felice Andrea Agnelli che, a fronte di un bilancio sempre più in rosso, non vede nemmeno risultato in campo. Allegri non rischia per il momento, ma la situazione di certo non può continuare così. La squadra è chiamata ad un’inversione di rotta, partendo già dalle prossime gare di campionato.

L’ottavo posto in classifica, dietro praticamente tutte le big del campionato, e i 10 punti di distacco al Napoli capolista spingono Allegri e la squadra a reagire. Ce la farà la Juventus a cambiare il corso della sua stagione? I tifosi lo sperano. Ne è sicuro invece l’ex difensore bianconero Igor Tudor che, durante la conferenza stampa della vigilia del match tra Marsiglia e PSG ha detto la sua.

Juventus, l’ex Tudor è sicuro: “Sembra la fine del mondo, ma…”

L’ex bianconero, attuale allenatore del Marsiglia, ha parlato così in conferenza stampa: “La Juventus è una società forte, ha vinto tanto. Ha dato vita ad un decennio di dominio. E’ un periodo no che ci può stare, ma passerà”

Tudor è convinto: “Quando vinci per tanto tempo e poi capitano tre, quattro anni senza vittorie è normale che sembri la fine del mondo. Invece è una cosa naturale che va accettata. Conosco la società, so come si muovono e sono convinto che presto torneranno a fare ciò che hanno sempre fatto: vincere.”