“È meglio di Haaland”: Napoli, il dato incorona l’attaccante

Napoli, c’è un dato su Giacomo Raspadori che fa impazzire i tifosi partenopei. La speciale classifica incorona l’attaccante azzurro.

La SSC Napoli di Luciano Spalletti vola sulle ali dell’entusiasmo. Trascinata da un super Kvaratskhelia, la società azzurra è prima in classifica in Serie A ed in Champions League grazie alle roboanti vittorie macinate da inizio stagione. Mai una sconfitta, oltre che ad una media gol da far invidia ai top club d’Europa. Napoli incanta anche lontano dai confini del Belpaese e si candida come vera e propria outsider nel torneo europeo.

Tutto dipenderà da quanto riusciranno a mantenere la condizioni i calciatori azzurri. Il vero banco di prova, infatti, arriverà dopo la sosta per il Mondiale di Qatar 2022. Oltre all’eccezionale lavoro che Spalletti ha portato all’SSC Napoli Konami Training Center, un plauso va fatto sicuramente al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Napoli, l’esaltante dato su Raspadori

Il ds dei partenopei, durante il calciomercato estivo, è stato il vero e proprio protagonista. Oltre ad aver scovato Kvaratskhelia, gli azzurri si sono aggiudicati cartellini importantissimi come quello di Giacomo Raspadori. Dopo una estenuante trattativa con il Sassuolo, ADL e Giuntoli sono riusciti a portare in azzurro uno dei talenti italiani più in voga del momento.

Trattativa riuscita che ha già portato i suoi frutti. Giacomo Raspadori, infatti, entrato in punta di piedi nello spogliatoio azzurro, ha già conquistato il cuore dei partenopei a suon di gol. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, tenendo in considerazione i debuttanti nel nuovo secolo, l’ex neroverde ha una media gol migliore di quella di Erling Haaland.

Di seguito la classifica completa stilata dall’emittente satellitare: