Napoli, doccia gelata per Spalletti: è tutto vero, comunicato del club

Napoli, il comunicato ufficiale della società rischia di rovinare Luciano Spalletti: adesso è ufficiale, che batosta.

Guai in arrivo per mister Luciano Spalletti e la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nonostante i risultati fantastici conseguiti da inizio stagione ad ora, il club partenopeo deve fare i conti con gli ultimi infortuni che rischiano di compromettere i piani dell’allenatore e della società.

Oltre ad Amir Rrahmani che resterà fermo ai box per le prossime gare a causa di noie fisiche, Luciano Spalletti deve fare i conti con una vera e propria batosta appena giunta. In casa Napoli, infatti, è stata mattinata di esami clinici per Andrè Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro, dopo essere uscito acciaccato dal prato dello stadio Maradona nell’ultima uscita di Champions League contro l’Ajax, resterà fermo per un po’ in infermeria.

Napoli, infortunio Anguissa: comunicato ufficiale

Le visite mediche più approfondite a cui si è sottoposto rovinano i piani di Spalletti. L’allenatore del Napoli, infatti, perde uno dei perni principali del centrocampo. Il motivo? Presto detto. E’ appena arrivato, infatti, il comunicato ufficiale della SSC Napoli che ha diramato il bollettino medico circa le condizioni di Anguissa.

Di seguito la nota ufficiale dei partenopei: “Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate”.

Non sono ancora noti, ufficialmente, i tempi di recupero del giocatore. E’ chiaro, però, che resterà fuori per le prossime gare in programma contro Bologna e Roma.