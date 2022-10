Napoli-Bologna, dubbio Spalletti: c’è un problema da risolvere

Il Napoli sta lavorando per preparare al meglio la sfida contro il Bologna tuttavia c’è un problema che va risolto: Spalletti riflette.

Vuole continuare a macinare punti e vittorie il Napoli, reduce dal 4-2 rifilato all’Ajax che ha consentito di blindare il primo posto nel girone e conquistare la qualificazione alla fase successiva della Champions League. Un successo, per gli azzurri, ormai già alle spalle. Sì, perché la squadra già da giovedì mattina è tornata a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno al fine di preparare al meglio la prossima sfida di campionato.

Domenica alle ore 18 allo stadio “Maradona” andrà in scena la sfida con il Bologna, che rischia di dover fare a meno di Marko Arnautovic. L’austriaco, infatti, ieri si è allenato a parte svolgendo un lavoro differenziato. Luciano Spalletti, dal canto suo, dovrà fare a meno di André Zambo Anguissa uscito malconcio dalla sfida di mercoledì vinta ai danni degli olandesi.

Lo staff medico, in particolare, teme uno stiramento ai flessori che lo costringerebbe a restare fuori diverse settimane. Una doccia fredda per il tecnico azzurro, alla luce dell’ottimo rendimento fornito dal centrocampista autore fin qui di 3 reti e 5 assist in 13 presenze complessive. Ora resta da capire in che modo l’allenatore lo sostituirà: due, al momento, le opzioni al vaglio.

Napoli, Anguissa non ci sarà contro il Bologna

La prima in particolare, come spiega ‘Repubblica’, comprende l’impiego di Tanguy Ndombele non ancora integratosi al meglio nella nuova realtà. L’alternativa porta il nome di Diego Demme, che scalpita per tornare protagonista dopo essere finito ai margini della squadra titolare (anche a causa dell’infortunio rimediato ad agosto). Al momento ad essere in vantaggio è il francese ex Tottenham tuttavia il ballottaggio si chiuderà soltanto poco prima del fischio d’inizio.

L’unica certezza, come detto, è l’assenza di Anguissa che oggi si sottoporrà ad una serie di esami strumentali che consentiranno ai dottori di fare il punto e approfondire l’entità del guaio fisico. La speranza del club è quello di recuperarlo per il big match del 23 ottobre, giorno in cui in Napoli affronterà in trasferta la Roma di José Mourinho. Per Spalletti sono ore di attesa.