“Andrà via da Napoli”: Cassano fa infuriare i tifosi, rivelazione social

Antonio Cassano ha fatto infuriare, ancora una volta, i tifosi del Napoli. Stavolta, però, la sua potrebbe essere un’amara verità.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vola sulle ali dell’entusiasmo. Il club azzurro è primo in classifica in Serie A ed in Champions League grazie alle clamorose prestazioni messe in scena nelle prime tredici gare stagionali. In Italia ed in Europa, al momento, non sembrano esserci rivali. Gongola mister Luciano Spalletti ed il presidente del club partenopeo che, in estate, ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione.

Gli addii illustri dei senatori dello spogliatoio hanno causato il malumore della tifoseria. Nessuno, infatti, poteva immaginare l’impatto che calciatori come Kim e Kvaratskhelia avrebbero potuto avere con la piazza e la maglia della SSC Napoli. Risultati inattesi e prestazioni da top club europeo hanno creato il mix perfetto per riaccendere l’amore dei supporters.

Cassano su Kvaratskhelia: l’ha detto su Instagram

Proprio Kvaratskhelia, giunto in estate dalla lontana Dinamo Batumi, è diventato, senza dubbio, l’uomo immagine del nuovo Napoli, capace di fare dimenticare, sul campo, lo storico capitano Lorenzo Insigne. E a proposito del georgiano, i complimenti si sprecano. Tifosi, addetti ai lavori ed ex calciatori sono estasiati dalle qualità dell’attaccante napoletano.

Tra questi c’è anche Antonio Cassano che ieri ha risposto alle domande dei suoi followers direttamente dal suo profilo Instagram. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni sul social: “Kvara non è più una sorpresa, la sua personalità mi impressiona. Nessuno lo conosceva, nemmeno io. Ha mostrato una continuità incredibile, mi manda fuori di testa. Secondo me è forte nel breve, nel lungo, fa sempre la scelta giusta e poi fa anche i gol. Con tutto il rispetto, se continua di questo passo andrà via da Napoli. Presto sarà in una delle squadre più forti del mondo, è un giocatore di quel livello”.