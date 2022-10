“Come Cavani”: Napoli, il paragone dell’ex fa impazzire i tifosi

Napoli, l’ex azzurro vuota il sacco in diretta e fa impazzire di gioia i tifosi: il paragone è con un super campione partenopeo.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Luciano Spalletti strappa applausi in tutta Europa. Il gioco scoppiettante della squadra azzurra, al momento, non ha paragoni. In Italia ed in Champions League la marcia di mister Spalletti non vede soste. Contro le big ed anche contro le medio-piccole, un tempo spauracchio del Napoli, i risultati sono gli stessi.

I nuovi acquisti estivi, entrati in punta di piedi, hanno già conquistato i tifosi. Dal ritrovato Alex Meret, passando per un Kim già sicuro e insuperabile, fino ad un Kvaratskhelia vero e proprio uomo copertina del nuovo Napoli. Il georgiano è insuperabile ed a confermarlo sono i numeri, oltre che le super prestazioni messe in scena al Maradona e lontano dalle mura amiche.

Kvaratskhelia come Cavani? Il paragone dell’ex Napoli

Khvicha Kvaratskhelia vive un magic moment. Un calciatore capace di giocare a tutto campo, di mettere in scena giocate sorprendenti e di essere una vera e propria spina nel fianco delle difese avversarie non si vedeva da tempo. Il paragone, dopo l’ultima gara contro l’Ajax allo stadio Maradona, viene quasi in automatico: Kvaratskhelia come Edinson Cavani.

A far venire a galla il paragone è l’ex Napoli Luca Altomare. Intervento ai microfoni di ‘1 Station Radio’, l’ex azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Il Napoli sta emozionando tutti, nessuno si aspettava un percorso così. Kvaratskhelia è arrivato in punta di piedi, era un perfetto sconosciuto e invece ha subito dimostrato il suo valore in brevissimo tempo. Contro l’Ajax ha recuperato palloni in situazioni fantastiche. Per certi versi, è come Cavani per alcune caratteristiche. E’ un calciatore totale”.