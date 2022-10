Napoli, Kvaratskhelia scioglie ogni dubbio: rivelazione sul rigore

I tifosi del Napoli si godono un momento fantastico, sopratutto dopo la vittoria con l’Ajax. Nel post partita c’è stata la rivelazione di Kvara.

Vittoria ed ottavi di finale in tasca. Il Napoli continua la sua marcia inarrestabile, inanellando la quarta vittoria consecutiva in Champions League ed asfaltando per la seconda volta l’Ajax, una squadra tutt’altro che semplice da affrontare e scontata da battere. Per gli azzurri tre punti in cascina, ed un momento di forma importante, testimoniato sia dai numeri ma anche da quelle che sono le prestazioni in campo.

Protagonista di questo successo anche Victor Osimhen, tornato dall’infortunio dopo diverse settimane ed andato in rete per il 4-2 finale. L’attaccante nigeriano aveva tanta voglia di giocare ma soprattutto di fare gol, e sarà per questo che sembrava essere pronto a calciare il rigore conquistato dal Napoli precedentemente alla rete segnata dallo stesso Victor su azione. Ma cosa è successo?

Napoli, Kvara scioglie i dubbi: annuncio in diretta

Alla fine, a calciare dal dischetto è andato Kvicha Kvaratskhelia, che ha messo dentro la rete coronando al tempo stesso una prestazione (l’ennesima) assolutamente sontuosa. Un giocatore che sta incantando e sopratutto sorprendo tutti i tifosi del Napoli. Il georgiano ed Osimhen, entrambi si sono contesi il tiro dal dischetto. Qualcuno avrebbe potuto pensare anche ad una discussione vera e propria, ma la verità è che i due hanno gestito la cosa nel miglior modo possibile, ed Osimhen ha lasciato il pallone al compagno.

Lo stesso Kvara è tornato sull’argomento durante l’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Prime Video’. “Siamo felici di giocare qui, l’atmosfera è ottima. Rigore? Non è importante chi abbia calciato il rigore, io o qualcun’altro. Siamo una squadra e qualcuno dove a calciarlo. Non è importante chi lo ha calciato e chi lo farà in futuro”, ha spiegato il giocatore forgiano. Insomma, tutto estremamente tranquillo all’interno dello spogliatoio azzurro.