“Firme in arrivo”: Roma, pronta un’altra gioia per Mourinho

Novità di calciomercato per la Roma. La società giallorossa è a lavoro con l’agente del giocatore per firmare il contratto.

Da settimane vanno avanti i dialoghi e finalmente si può giungere al termine positivo degli stessi. La Roma è in contatto con Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Bryan Cristante, per il rinnovo contrattuale del calciatore, che fin dal primo momento si è basato sull’aumento dello stipendio e sull’estensione del vincolo attualmente in essere.

La società statunitense ha grande fiducia nei confronti dell’importante di Cristante nell’assetto della rosa giallorossa e infatti si parla di un salario che può arrivare all’importante cifra di 3 milioni di euro a stagione. Basti pensare che allo stato attuale il calciatore percepisce esattamente la metà e durante le negoziazioni i suoi agenti hanno puntato proprio a un adeguamento di quanto guadagnato annualmente.

Come riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, attraverso Twitter sono giunte delle novità anche per ciò che concerne la durata del nuovo vincolo.

Roma, si negozia il rinnovo di Cristante: i dettagli del nuovo contratto

Il nuovo contratto di Bryan Cristante con la Roma durerà fino al 2027. E trovato ormai l’accordo sulla maggior parte dei dettagli, presto si passerà alla firma e quindi all’ufficialità dello stesso. Il 27enne è uno dei leader principali dello spogliatoio della Roma, squadra nella quale milita ormai dal 2018.

La società non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire a causa del corteggiamento di club interessati e perciò a inizio stagione ha provveduto a intavolare tutti i discorsi necessari. Cristante è garanzia di qualità a centrocampo e anche di comportamento. Per i giovani giallorossi si tratta di un riferimento d’impegno e professionalità, a tal punto che è diventato un perno anche per l’Italia di Roberto Mancini.