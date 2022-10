Juventus, Allegri ora è a un bivio: la scelta che può creare malcontenti

La Juventus sta attraversando un momento sicuramente non semplice: in vista del Torino, Allegri ha un dubbio in particolare.

La Juventus sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia recente. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Maccabi, è attualmente in ritiro. In vista del derby contro il Torino, tuttavia, il tecnico bianconero è a un bivio.

La Juventus, quindi, domani alle ore 18:00, dovrà scendere in campo in casa del Torino. Aria di derby al di sotto della Mole Antonelliana, in un momento sicuramente non facilissimo per i bianconeri.

Allegri sa che non è concesso sbagliare ancora e, nel corso del ritiro che la squadra sta svolgendo in queste ultime ore, sta già pensando alla scelta più giusta da prendere con la formazione da schierare in campo. Un dubbio resta specialmente per il reparto offensivo. A riferirlo è lo stesso tecnico.

Torino-Juventus, dubbio per Allegri: il tecnico è ora a un bivio per le scelte da compiere in attacco

Così Allegri ha quindi parlato in conferenza stampa nel giorno che precede il derby contro il Torino. Queste le parole del tecnico bianconero: “Non è che c’è da ruotare i giocatori, a seconda di chi ha giocato di più e della partita, c’è da far rifiatare i calciatori a livello fisico e mentale”.

“La formazione – ha spiegato – va fatta in base all’avversario e alle condizioni e a quante partite hanno giocato i giocatori. Dobbiamo solo affrontare il Torino in questo derby difficile e complicato. Bisogna solo fare risultato”.

Ma poi ha rivelato di essere fondamentalmente a un bivio per un reparto in particolare, quello offensivo: “Kean col Maccabi non ha colto l’occasione perché ha avuto un leggero fastidio in rifinitura e ho preferito non rischiarlo. Domani dovrò sceglierne due fra Vlahovic, Milik e Kean”. Decisioni da prendere e di certo non semplici, quindi, per Max Allegri.