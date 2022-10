“Agnelli non lo rifarebbe”: Juve, la rivelazione gela i tifosi

Dopo le sue dichiarazioni nel post gara di Maccabi-Juve, Andrea Agnelli è stato protagonista di una rivelazione che ha ‘gelato’ i tifosi.

Dopo la sconfitta di martedì scorso in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juventus di Massimiliano Allegri è stata subissata da tantissime critiche. I bianconeri, di fatto, sono stati letteralmente surclassati dal team israeliano.



Con il ko contro il Maccabi, la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League per la Juventus è sempre più una chimera. Anzi, la ‘Vecchia Signora’ rischia adesso di compromettere anche la ‘retrocessione’ in Europa League come terza del girone, visto che ha gli stessi punti proprio degli israeliani.

Lo stesso Andrea Agnelli è intervenuto duramente nel post gara di martedì scorso: “Provo vergogna per quello che sta succedendo”. Proprio il presidente della Juventus è stato il protagonista di alcune dichiarazioni che stanno facendo molto discutere in queste ore.

Juve, la rivelazione di Evelina Christillin: “Agnelli non rifarebbe un contratto così lungo ad Allegri”

Evelina Christillin, membro del Consiglio della FIFA e nota tifosa bianconera, ha parlato così alla trasmissione ‘Tutti Convocati su Radio24’ del momento della Juventus: “Contratto di 4 anni ad Allegri? Penso che Agnelli non lo rifarebbe. Il ruolo più importante di questo momento lo ha la società. Le responsabilità sono di tutti, ma menomale che il presidente l’altra sera ci ha messo la faccia”.

La dirigente ha poi continuato il suo intervento: “Allegri l’anno scorso si è trovato una squadra ereditata, ma quest’anno non può dire proprio nulla. Tuttavia non credo che sia il momento di mandarlo via. C’è la pausa per i Mondiali che potrebbe essere utile per pensare e ricostruire. E’ la prima volta che noi tifosi siamo spaventati e affrontiamo il Torino da sfavoriti. Il Derby potrebbe rappresentare una svolta psicologica, ma non tecnica perché i problemi tecnici resteranno”.